Ведение сайтов в GGL и миралинкс

Добрый день, есть проект, он добавлен в миралинкс и гогетс, задача следующая, на проект приходят заявки и их нужно обрабатывать т.е. по сути нужен человек, который будет размещать статьи, которые приходят в миралинкс, а так же размещать ссылки Гогетлинкса. Отдам предпочтения тем у кого есть опыт в данных системах + элементарные знания хтмл!