Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: написание интересных статей для женского сайта. Темы: стиль, мода, шоппинг, знаменитости, дом. Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе ...
Написать описание газовых котлов
Инет-магазин по продаже газовых котлов, в каждой карточке товаров есть небольшой текст "Описание", там есть уже текст, но Рерайт или копирайт - без разницы, но текст описания из карточки в карточку не должен быть идентичен даже частями (сейчас дублируется). Уникальность не меньше 90% по Адвего (стандартный шингл). около 110 товаров (урл и форма сдачи — в прикрепленном EXCEL-файле, потом обновлю его).
Каждое описание может быть до 600 знаков, лучше пару абзацев.
Пишите стоимость за 1000 знаков без пробелов.
Будет выбрано несколько исполнителей, каждому будет отдано по 5–20 страниц. Срок — 10 описаний/сутки.
Пишите как хотите, нет ограничений, если надо, то берите из характеристик нужную инфо, но важна грамотность и отсутствие стоп-слов и «воды» (выражений типа «ни для кого не секрет») — нужны тексты для людей, простые и лаконичные!
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