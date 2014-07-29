Написать описание газовых котлов

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Закрыт11 заявок202 просмотра

Инет-магазин по продаже газовых котлов, в каждой карточке товаров есть небольшой текст "Описание", там есть уже текст, но Рерайт или копирайт - без разницы, но текст описания из карточки в карточку не должен быть идентичен даже частями (сейчас дублируется). Уникальность не меньше 90% по Адвего (стандартный шингл). около 110 товаров (урл и форма сдачи — в прикрепленном EXCEL-файле, потом обновлю его).

Каждое описание может быть до 600 знаков, лучше пару абзацев.

Пишите стоимость за 1000 знаков без пробелов.

Будет выбрано несколько исполнителей, каждому будет отдано по 5–20 страниц. Срок — 10 описаний/сутки.

Пишите как хотите, нет ограничений, если надо, то берите из характеристик нужную инфо, но важна грамотность и отсутствие стоп-слов и «воды» (выражений типа «ни для кого не секрет») — нужны тексты для людей, простые и лаконичные!

11 лет назад
shushle
Елена 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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