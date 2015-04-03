shushle

Елена Шушеначева shushle

 
36 летРоссия/Нижний Новгород
11 лет на фриланс-бирже
Была
год назад

Канал моих пушистиков на утюбе - https://www.youtube.com/channel/UCcs99WjrJiHWLyXje41IgBg

ЖУК - https://www.youtube.com/channel/UC5gorEqOrOy_aH9feDw52Gw

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
20
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
k2sper
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$4
9 баллов
7 лет назад
Нарисовать 5 иконок в одном оранжевом стиле
Было приЯтно сотрудничать.
Оперативно выполнил.
Ответный отзыв
lisnevskiy
Леонид 
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Нужно сверстать страницу
Очень рекомендую, задачи поставлены понятно, оплата своевременная.
Работать с этим человечком мне понравилось, так как терпеливо вносил все мои правки по ходу работу (были первоначально озвучены, но немного нитак выглядели). Например, присланный логотип от дизайнера как-то стал более блеклым, но пересохранил и стал нормальным, но пришлось мне обращать на это внимание, после чего уже подправил. Фон всего сохранял не маленькими картинками с размножением, а чистом пнг, в итоге сайт очень долго грузился и пришлось подправить уже самой, хотя он бы подправил, но мне было быстрее. С версткой футера реально вышли проблемы, так как пришлось скидывать уже принскрин с указанием отличий от дизайна, так как выравнять блоки красиво (по одной линии никак не мог). Но для ускорения загрузки той же страницы использовал картинки методом спрайта (для мелких иконок), предлагал интересные идеи по реализации блоков. был на связи все время и скидывал промежуточные варианты работы по верстке, поэтому корректировали все в ходе работы. Хорошо реализовал адаптивную верстку. В его коде реально можно разобраться, чтобы вносить самостоятельные правки. В итоге выполнил работу лучше многих, которые реально берут больше по ценнику, но нервы остались целы. А главное, не сорвал сроки.
Ответный отзыв
toxichek
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
28 отзывов(-1)
$100
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать дизайн сайта металлопроката
Заказчик очень понравился, с Еленой приятно общаться, максимально понятно и четко объясняет техническое задание, отвечает на все вопросы, оплата своевременная, работали по безопасной сделке, все очень понравилось! С удовольствием по-сотрудничаю еще! :)
Рисовал дизайн с нуля, был только логотип. Работа выполнена хорошо, очень старался, из виду не терялся. Особо отмечу, что по ходу работы сам присылал промежуточные варианты, чтобы было понятно направление идеи и все корректировки вносили сразу по ходу, поэтому сэкономили кучу времени и моего, и его, чтобы потом не пришлось в готовый вариант вносить корректировки. Вообще я была очень капризна, но он стойко терпел все мои пожелания и только отвечал: "Хорошо, сделаю. Секундочку, сейчас подправлю":) Короче, был вежлив и учтив. Для оценки качества работы: в этом году заказывали дизайн для сайта другого проекта и здешнего дизайнера из топ-10 за очень приличную сумму, в итоге тот дизайн был нарисован как первоклашкой, а общения, по сути, не было. С Александром рискнули и не прогадали, его дизайн намного лучше, в работе он приятней, а цена радует глаз. Так что берите его в работу:)
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Stepan55
Степан 
68 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Металлический логотип для сайта нержавейки
Все отлично. Сотрудничеством очень доволен, приятное общение, своевременная оплата. Все на высшем уровне. Рекомендую!
Быстро прислал результаты работы, был на связи, дал послепродажную гарантию, что для этого сервиса большая редкость. Ничего не пришлось объяснять по форматам работу, сразу все как надо и под ключ. Оригинальная картинка, а не воровство чужой идеи. Так что мне понравилось с ним работать.
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Haruka25
Людмила 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Нужен flash-баннер для магазина бытовой техники
Четкое ТЗ, своевременная оплата.
Кудесница флеша!
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