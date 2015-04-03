Есть рисунок, нужно нарисовать его. Быстрый заказ, в течении пару часов, чтобы нарисовали, одобрю исполнителя тоже очень быстро. Прошу ваши цены, но смогу немного заплатить. Требования по сдаче: нужен файл в слоях, чтобы сама могла поменять ...
Елена Шушеначева shushleshushle
Канал моих пушистиков на утюбе - https://www.youtube.com/channel/UCcs99WjrJiHWLyXje41IgBg
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- Логотипы и Знаки7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна верстка одной страницы, чтобы подстраивалась под разные разрешения экрана (желательно через @media screen). Нужна заявка с окончательной ценой и сроками.Завершен7 лет назад
Есть дизайн главной страницы и шаблон внутренней. Надо сверстать сайтик под разные расширения экрана (только каркас, наполним сами всем), натянуть на вордпресс. Отмечу, что на сайте должна быть страница с возможностью оставления отзывов (вопрос-ответ), дизайн у ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
Пример сайта, что примерно хотим по структуре главной: [url=http://www.krosmet.ru/]http://www.krosmet.ru[/url] . Тематика нашего сайта примерно такая же. Копипаст сайта-примера не нужен! Логотип уже есть, рисовать его не надо. Блоки по отзывам, курсам валют и металла, преимуществам,спецпредложениям, скачать прайс-лист, ...Завершен7 лет назад
- $15
Стоп. Заявки не принимаем. Уже думаем. кого выбрать победителем.Завершен7 лет назад
Натянуть готовую верстку интернет-магазина на OpenCart Задание только для опытных (с + отзывами), оплата - по безопасной сделке. 1. Требуемая структура интернет-магазина (каждый тип страниц свёрстан на инклюдах): http://prom-nn.com.xsph.ru/index.php (главная со слайдером спецпредложения, новинками, хитами продаж и акциями[товары ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Для главной страницы сайта http://svetochokna-nn.ru/ про пластиковые окна нужны 5 иконок для соответствующих подзаголовков: 1) производство 2) подарки 3) стеклопакеты 4) качество 5) любовь к клиентам Пример иконок есть на странице под заголовком "Наши преимущества" (нужно нарисовать в том же оранжевом ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $50
Нужен логотип агентства по организации и сопровождению детского и семейного отдыха. Само агентство называется "Клуб Нескучных Затей "Лаврушка". Нам видется некий персонаж, что-то вроде смайлика на ножках или солнышка, улыбающегося, с лавровым веночком на голове. Не ...Завершен9 лет назад
- $200
Сайту http://svetochokna-nn.ru/ нужен редизайн: вместо неудачного лендинга нарисовать классический дизайн многостраничного 2-колоночного сайта (слева и сверху - меню, справа - контент). В прикрепленном файле - необходимая структура (расположение блоков) главной страницы (остальные страницы по дизайну ...Завершен9 лет назад
- $50
1) загрузить новую базу вместо старой в формате EXCEL (около 700 кб, 1975 товаров) в интернет-магазин http://beautykosmetik.ru/ на Opencart 2) в верхнем горизонтальном меню пункт "Бренды" для каждого подпункта при клике по ним нужно поменять вывод ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Уменьшенный макет для вёрстки (превью) http://rembrigada116.ru/maket-small.jpg Только опытным верстальщикам! Требования: - валидная вёрстка на дивах в XHTML 1.0 Transitional - фиксированная ширина макета 1200px - любая картинка - не более 200 кбЗавершен9 лет назад
- $250
Сайту http://rembrigada116.ru/ нужен редизайн. Нравится дизайн сайта remont-kvartir.me - примерный ориентир.Завершен9 лет назад
Инет-магазин по продаже газовых котлов, в каждой карточке товаров есть небольшой текст "Описание", там есть уже текст, но Рерайт или копирайт - без разницы, но текст описания из карточки в карточку не должен быть идентичен ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $60
Нужен лого для компании Теплоснаб24, которая занимается монтажом отопления, продажей и установкой радиаторов и отопительных котлов, желательно в лого как-то это отразить. Цифра 24 означает круглосуточную работу.Завершен9 лет назад
- $50
Нужен рерайт 12 статей на сайте http://citymed-nn.ru/index.php?page=168 про лечение алкоголизма (их список с ссылками - слева на сайте). Поднять уникальность до 95% по Адвего (шингл 5) + нужна грамотность, верная пунктуация и минимум используемых стоп-слов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Нужен стильный лого для магазина женской косметики "Бьюти Косметик". В лого должно быть название русскими буквами "Бьюти Косметик". Использовать только яркие и/или нежные цвета.Завершен10 лет назад
- $100
Нужна кроссбраузерная (IE7+) верстка макета, особенности: - резина (max-width = 1600px; min-width = 1250px) - слайдер (не растягивается, фиксируется справа) - картинки должны быть размером не больше 150 кб Уменьшенный в размерах макет прикреплен. Только для опытных верстальщиков! Обязательно указывать ...Завершен10 лет назад
Нужен качественный рерайт нескольких статей по строительной тематике (металлообработка) и про создание сайтов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Прикреплен в уменьшенном виде несложный макет для верстки. Из особенностей - должен быть слайдер трех предложений продукции под левым меню. Вёрстка должна быть «легкой» (т.е. без картинок больше 100кб), кроссбраузерной (FF, Opera, Chrome, IE7), обработчик ...Завершен10 лет назад
- $250
Сайту http://stalinn.ru/ нужно сделать редизайн желательно в красно-белых тонах. Нравятся дизайны сайтов схожей тематики: http://evrazmetall.ru/ и http://www.steel-pro.ru/Завершен10 лет назад