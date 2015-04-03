Работать с этим человечком мне понравилось, так как терпеливо вносил все мои правки по ходу работу (были первоначально озвучены, но немного нитак выглядели). Например, присланный логотип от дизайнера как-то стал более блеклым, но пересохранил и стал нормальным, но пришлось мне обращать на это внимание, после чего уже подправил. Фон всего сохранял не маленькими картинками с размножением, а чистом пнг, в итоге сайт очень долго грузился и пришлось подправить уже самой, хотя он бы подправил, но мне было быстрее. С версткой футера реально вышли проблемы, так как пришлось скидывать уже принскрин с указанием отличий от дизайна, так как выравнять блоки красиво (по одной линии никак не мог). Но для ускорения загрузки той же страницы использовал картинки методом спрайта (для мелких иконок), предлагал интересные идеи по реализации блоков. был на связи все время и скидывал промежуточные варианты работы по верстке, поэтому корректировали все в ходе работы. Хорошо реализовал адаптивную верстку. В его коде реально можно разобраться, чтобы вносить самостоятельные правки. В итоге выполнил работу лучше многих, которые реально берут больше по ценнику, но нервы остались целы. А главное, не сорвал сроки.