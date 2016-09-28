Нарисовать 5 иконок в одном оранжевом стиле

Для главной страницы сайта http://svetochokna-nn.ru/ про пластиковые окна нужны 5 иконок для соответствующих подзаголовков:

1) производство

2) подарки

3) стеклопакеты

4) качество

5) любовь к клиентам

Пример иконок есть на странице под заголовком "Наши преимущества" (нужно нарисовать в том же оранжевом стиле и размере)

Обязательно указывайте сумму. Срок можно не указывать (иконки должны быть готовы завтра вечером 3/04/2015).