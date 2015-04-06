Коллажи-иконки для сайта

Необходимо сделать Коллажи - Иконки для корневых разделов (потом и остальные) сайта http://image.musician.ua/

Размер - 200х200 рх, Формат - JPG

Фон - белый

Необходимо чтобы на картинке было до 3-х изделий.

Изделия целые, не фрагменты.

Фото прилагаю. Картинки можно брать и в поисковике, но лучше, чтобы наш бренд был.

Уже некоторые макеты есть, высылаю для знакомства.

Всего - 32 макета

смычковые - 2, духовые - 10, звук - 4, диджей - 5, свет - 6, аксессуары - 5

Бюджет - 300 грн. Сроки - ближайшие