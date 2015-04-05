8 иконок для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен14 заявок228 просмотров

Доброго времени суток, уважаемые дизайнеры! Ведутся работы по созданию небольшого информационного сайта дилера моторных масел. В связи с этим необходимо отрисовать 8 иконок на сайт. Подробное описание в ТЗ прилагаю.

- Если берете иконки из открытых или своих источников, то доработайте их и сделайте уникальными.

Удачного творчества!

10 лет назад
mechanicalpoet
Никита 
32 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$50
2 дня
Наталия с первого отрисовала практически все иконки как нужно - правки делались минимальные. Работа выполнена в срок и ее результатом доволен на 200%. Всем рекомендую Наталию как талантливого дизайнера и просто хорошего человека, с которым легко общаться и работать!
Очень хороший заказчик и интересный проект. Четкая постановка задачи.Мгновенная оплата. Мои наилучшие рекомендации.

Заявки фрилансеров

Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

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