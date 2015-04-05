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8 иконок для сайта
Доброго времени суток, уважаемые дизайнеры! Ведутся работы по созданию небольшого информационного сайта дилера моторных масел. В связи с этим необходимо отрисовать 8 иконок на сайт. Подробное описание в ТЗ прилагаю.
- Если берете иконки из открытых или своих источников, то доработайте их и сделайте уникальными.
Удачного творчества!
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