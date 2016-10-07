Нарисовать дизайн сайта металлопроката

Дизайн сайтовЗавершен37 заявок339 просмотров
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Пример сайта, что примерно хотим по структуре главной: http://www.krosmet.ru . Тематика нашего сайта примерно такая же. Копипаст сайта-примера не нужен!

  

Логотип уже есть, рисовать его не надо.

 

Блоки по отзывам, курсам валют и металла, преимуществам,спецпредложениям, скачать прайс-лист, оставить заявку  надо. В блоке услуги нужно только резка,доставка, гибка, плазменная резка (тоже с какими-то рисуночками).

 

Из примера точно не надо рисовать кнопку прайс-листа, кнопку «отправитьзаказ» (справа которые), производителей и марки с которыми работаем (ближе к

футеру), слайдер, калькулятор металлопроката, блок  с циферками (что мы предлагаем), блокнепонятных фоток перед курсами валют.

 

Надо нарисовать иконки для продуктового меню главного раздела:1.Нержавеющий металлопрокат. 2 Цветнойметаллопрокат 3. Запорная арматура,4. Крепеж.

Нарисовать иконки дляпродуктового меню подраздела (выплывает под главным): Трубы, Листы,Круги, Шестигранники, Уголки, 

 , Чушки,   Отводы, Краны, Задвижки, фланцы, переходы, сгоны,

резьбы,  Болты, Гайка, Шайбы, Шпильки,Заклепки.

Т.е. всего 22 иконки небольшого размера. Изысков не надо в рисунке, просточтобы красиво смотрелись в дизайне и обращали на себя внимание.

 

Основная менюшка (в примере под названием) без выпадающихсписков, просто набор слов.

 

Нужно нарисовать главную по вышесказанному и внутреннеюстраничку (будет только с главной шапка, лого и меню), потом место под

текстовый блок с картинкой слева, а ниже уже продуктовой меню с иконками и самый

нижний футер. Т.е. внутренняя будет как главная, но обрезанная.

 

Интересует ваша цена и срок, за который сделаете. В идеале 2-3дня после начала работы.

Дизайн сайта
7 лет назад
shushle
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
toxichek
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
28 отзывов(-1)
7 лет назад
$100
3 дня
Рисовал дизайн с нуля, был только логотип. Работа выполнена хорошо, очень старался, из виду не терялся. Особо отмечу, что по ходу работы сам присылал промежуточные варианты, чтобы было понятно направление идеи и все корректировки вносили сразу по ходу, поэтому сэкономили кучу времени и моего, и его, чтобы потом не пришлось в готовый вариант вносить корректировки. Вообще я была очень капризна, но он стойко терпел все мои пожелания и только отвечал: "Хорошо, сделаю. Секундочку, сейчас подправлю":) Короче, был вежлив и учтив. Для оценки качества работы: в этом году заказывали дизайн для сайта другого проекта и здешнего дизайнера из топ-10 за очень приличную сумму, в итоге тот дизайн был нарисован как первоклашкой, а общения, по сути, не было. С Александром рискнули и не прогадали, его дизайн намного лучше, в работе он приятней, а цена радует глаз. Так что берите его в работу:)
Заказчик очень понравился, с Еленой приятно общаться, максимально понятно и четко объясняет техническое задание, отвечает на все вопросы, оплата своевременная, работали по безопасной сделке, все очень понравилось! С удовольствием по-сотрудничаю еще! :)
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