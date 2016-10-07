Нарисовать дизайн сайта металлопроката

Итак, что нужно сделать? Показать, что вот это - список из трех пакетных предложений https://yadi.sk/i/qUZ2j2zMw4vjY Показать, что вот эта стоимость за все препараты в пакете (выделил красным) https://yadi.sk/i/olP9g_Lyw4w7t Визуально разделить препараты по аптекам (в какой аптеке - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пример сайта, что примерно хотим по структуре главной: http://www.krosmet.ru . Тематика нашего сайта примерно такая же. Копипаст сайта-примера не нужен!
Логотип уже есть, рисовать его не надо.
Блоки по отзывам, курсам валют и металла, преимуществам,спецпредложениям, скачать прайс-лист, оставить заявку надо. В блоке услуги нужно только резка,доставка, гибка, плазменная резка (тоже с какими-то рисуночками).
Из примера точно не надо рисовать кнопку прайс-листа, кнопку «отправитьзаказ» (справа которые), производителей и марки с которыми работаем (ближе к
футеру), слайдер, калькулятор металлопроката, блок с циферками (что мы предлагаем), блокнепонятных фоток перед курсами валют.
Надо нарисовать иконки для продуктового меню главного раздела:1.Нержавеющий металлопрокат. 2 Цветнойметаллопрокат 3. Запорная арматура,4. Крепеж.
Нарисовать иконки дляпродуктового меню подраздела (выплывает под главным): Трубы, Листы,Круги, Шестигранники, Уголки,
, Чушки, Отводы, Краны, Задвижки, фланцы, переходы, сгоны,
резьбы, Болты, Гайка, Шайбы, Шпильки,Заклепки.
Т.е. всего 22 иконки небольшого размера. Изысков не надо в рисунке, просточтобы красиво смотрелись в дизайне и обращали на себя внимание.
Основная менюшка (в примере под названием) без выпадающихсписков, просто набор слов.
Нужно нарисовать главную по вышесказанному и внутреннеюстраничку (будет только с главной шапка, лого и меню), потом место под
текстовый блок с картинкой слева, а ниже уже продуктовой меню с иконками и самый
нижний футер. Т.е. внутренняя будет как главная, но обрезанная.
Интересует ваша цена и срок, за который сделаете. В идеале 2-3дня после начала работы.
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