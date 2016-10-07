Нарисовать дизайн сайта металлопроката

Пример сайта, что примерно хотим по структуре главной: http://www.krosmet.ru . Тематика нашего сайта примерно такая же. Копипаст сайта-примера не нужен!

Логотип уже есть, рисовать его не надо.

Блоки по отзывам, курсам валют и металла, преимуществам,спецпредложениям, скачать прайс-лист, оставить заявку надо. В блоке услуги нужно только резка,доставка, гибка, плазменная резка (тоже с какими-то рисуночками).

Из примера точно не надо рисовать кнопку прайс-листа, кнопку «отправитьзаказ» (справа которые), производителей и марки с которыми работаем (ближе к

футеру), слайдер, калькулятор металлопроката, блок с циферками (что мы предлагаем), блокнепонятных фоток перед курсами валют.

Надо нарисовать иконки для продуктового меню главного раздела:1.Нержавеющий металлопрокат. 2 Цветнойметаллопрокат 3. Запорная арматура,4. Крепеж.

Нарисовать иконки дляпродуктового меню подраздела (выплывает под главным): Трубы, Листы,Круги, Шестигранники, Уголки,

, Чушки, Отводы, Краны, Задвижки, фланцы, переходы, сгоны,

резьбы, Болты, Гайка, Шайбы, Шпильки,Заклепки.

Т.е. всего 22 иконки небольшого размера. Изысков не надо в рисунке, просточтобы красиво смотрелись в дизайне и обращали на себя внимание.

Основная менюшка (в примере под названием) без выпадающихсписков, просто набор слов.

Нужно нарисовать главную по вышесказанному и внутреннеюстраничку (будет только с главной шапка, лого и меню), потом место под

текстовый блок с картинкой слева, а ниже уже продуктовой меню с иконками и самый

нижний футер. Т.е. внутренняя будет как главная, но обрезанная.

Интересует ваша цена и срок, за который сделаете. В идеале 2-3дня после начала работы.