Редизайн строки результатов поиска

требуется дизайн LP. ТЗ в аттаче. Тематика AVON срок 1 день
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Итак, что нужно сделать?
Показать, что вот это - список из трех пакетных предложений https://yadi.sk/i/qUZ2j2zMw4vjY
Показать, что вот эта стоимость за все препараты в пакете (выделил красным) https://yadi.sk/i/olP9g_Lyw4w7t
Визуально разделить препараты по аптекам (в какой аптеке - какие препараты) https://yadi.sk/i/2A6cOr-lw4x8A
Нужно сделать это красиво.
Нужно поберечь воздух. На странице еще очень много чего нужно будет показать.
Цвета и вид кнопок и переключателей менять не нужно. Шрифт - Roboto.
Максимальные скругления элементов - 4px.
Наименование аптек и препаратов сделать ссылками.
Нужно учитывать, что наименования препаратов будут не менее 2 строк по 30 символов.
В дальнейшем надеюсь на постоянное сотрудничество.
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