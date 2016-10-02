Редизайн строки результатов поиска

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок172 просмотра
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Итак, что нужно сделать?

Показать, что вот это - список из трех пакетных предложений https://yadi.sk/i/qUZ2j2zMw4vjY

Показать, что вот эта стоимость за все препараты в пакете (выделил красным) https://yadi.sk/i/olP9g_Lyw4w7t

Визуально разделить препараты по аптекам (в какой аптеке - какие препараты) https://yadi.sk/i/2A6cOr-lw4x8A

Нужно сделать это красиво.

Нужно поберечь воздух. На странице еще очень много чего нужно будет показать.

Цвета и вид кнопок и переключателей менять не нужно. Шрифт - Roboto.

Максимальные скругления элементов - 4px.

Наименование аптек и препаратов сделать ссылками.

Нужно учитывать, что наименования препаратов будут не менее 2 строк по 30 символов.

В дальнейшем надеюсь на постоянное сотрудничество.

7 лет назад
mike_kozyakov
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
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