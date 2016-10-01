Нарисовать шапку

Сайт есть, нужно доработать до нормального уровня. Образец сайта включая бэкгроунд, текст и фото вышлю. Необходимый опыт и нужно будет прописать - Meta Description, meta-tags, headings, Image Alt Test, Inline CSS Test, JS Error Checker. ...
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Требуется перерисовать шапку сайта
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