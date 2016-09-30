Шаблон Landing page для презентации тренингов для женщин

На данный момент разрабатывается сайт для тренера личностного роста для женщин.

Тренер ведет порядка 10 различных тренингов. Каждый из них хочется презентовать посетителям сайта в формате

landing page. Однако готовить 10 совершенно разных лэндингов слишком накладно. В связи с этим, есть желание сформировать

некий шаблон дизайна в котором мы могли бы менять некоторые тексты и фоновую картинку.

Для примера приведу несколько тематик тренингов, на каждый из которых нужно будет сделать лэндинг по шаблону:

- йога

- секреты гейш

- развитие чувственности

- как найти и не упустить своего единственного

В приложении небольшой бриф, заполнивший заказчик.

Необходимо продумать оформление следующих визуальных блоков:

Меню сайта

Большая тематическая картинка или фотография с названием тренинга

Текстовое описание тренинга примерно на 500 - 1500 знаков

Видеопрезентация

На семинаре вы узнаете (несколько пунктов)

Фотографии с семинара

Список предложений (тренингов)

Идея оформления: при прокрутке страницы к этому пункту, фон плавно затемняется (как бы приглушается свет) и предложения демонстрируются вот в такой карусели

http://www.codingjack.com/carousel/thumbs.html

Отзывы без фото: имя автора отзыва, текст отзыва, название тренинга (ссылка на него)

Форма для записи на семинар с призывом к действию: Имя, e-mail, город (по-умолчанию Пермь)

Нужно показывать всплывающее окно, где города сгруппированы по 1й букве и пользователь просто выбирает из этого списка ничего не набирая.

Не на каждой странице будут использоваться все описанные блоки. Поэтому нельзя чтобы они были зависимы друг от друга