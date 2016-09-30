Шаблон Landing page для презентации тренингов для женщин

$116
Дизайн сайтовЗакрыт27 заявок309 просмотров
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На данный момент разрабатывается сайт для тренера личностного роста для женщин. 

Тренер ведет порядка 10 различных тренингов. Каждый из них хочется презентовать посетителям сайта в формате

landing page. Однако готовить 10 совершенно разных лэндингов слишком накладно. В связи с этим, есть желание сформировать

некий шаблон дизайна в котором мы могли бы менять некоторые тексты и фоновую картинку.

Для примера приведу несколько тематик тренингов, на каждый из которых нужно будет сделать лэндинг по шаблону:

- йога

- секреты гейш

- развитие чувственности

- как найти и не упустить своего единственного

В приложении небольшой бриф, заполнивший заказчик.

Необходимо продумать оформление следующих визуальных блоков:

  • Меню сайта
  • Большая тематическая картинка или фотография с названием тренинга
  • Текстовое описание тренинга примерно на 500 - 1500 знаков
  • Видеопрезентация
  • На семинаре вы узнаете (несколько пунктов)
  • Фотографии с семинара
  • Список предложений (тренингов)
Идея оформления: при прокрутке страницы к этому пункту, фон плавно затемняется (как бы приглушается свет) и предложения демонстрируются вот в такой карусели

http://www.codingjack.com/carousel/thumbs.html

  • Отзывы без фото: имя автора отзыва, текст отзыва, название тренинга (ссылка на него)
  • Форма для записи на семинар с призывом к действию: Имя, e-mail, город (по-умолчанию Пермь)
Нужно показывать всплывающее окно, где города сгруппированы по 1й букве и пользователь просто выбирает из этого списка ничего не набирая.

Не на каждой странице будут использоваться все описанные блоки. Поэтому нельзя чтобы они были зависимы друг от друга 

7 лет назад
soft-guru
Кирилл 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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