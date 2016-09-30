Изменить шаблон внутренней страницы сайта на Битрикс, согласно макета и добавить функционал из ТЗ в админку, чтобы была возможность делать такие страницы самостоятельно сайт promotechno.ru Сумма 5000р Оплата только по безопасной сделке Присылайте отклик если условия устраивают
Шаблон Landing page для презентации тренингов для женщин
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На данный момент разрабатывается сайт для тренера личностного роста для женщин.
Тренер ведет порядка 10 различных тренингов. Каждый из них хочется презентовать посетителям сайта в формате
landing page. Однако готовить 10 совершенно разных лэндингов слишком накладно. В связи с этим, есть желание сформировать
некий шаблон дизайна в котором мы могли бы менять некоторые тексты и фоновую картинку.
Для примера приведу несколько тематик тренингов, на каждый из которых нужно будет сделать лэндинг по шаблону:
- йога
- секреты гейш
- развитие чувственности
- как найти и не упустить своего единственного
В приложении небольшой бриф, заполнивший заказчик.
Необходимо продумать оформление следующих визуальных блоков:
- Меню сайта
- Большая тематическая картинка или фотография с названием тренинга
- Текстовое описание тренинга примерно на 500 - 1500 знаков
- Видеопрезентация
- На семинаре вы узнаете (несколько пунктов)
- Фотографии с семинара
- Список предложений (тренингов)
http://www.codingjack.com/carousel/thumbs.html
- Отзывы без фото: имя автора отзыва, текст отзыва, название тренинга (ссылка на него)
- Форма для записи на семинар с призывом к действию: Имя, e-mail, город (по-умолчанию Пермь)
Не на каждой странице будут использоваться все описанные блоки. Поэтому нельзя чтобы они были зависимы друг от друга
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