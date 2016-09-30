Сделать иллюстративный сайт

Изменить шаблон внутренней страницы сайта на Битрикс, согласно макета и добавить функционал из ТЗ в админку, чтобы была возможность делать такие страницы самостоятельно сайт promotechno.ru Сумма 5000р Оплата только по безопасной сделке Присылайте отклик если условия устраивают
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать одностраничный иллюстративный сайт-портфолио c 5тью блоками, тз обговаривается с выбранным исполнителем.
Просьба не беспокоить тех кто работает по предоплате. Также прошу проигнорировать данный проект тех у кого постоянно болит голова, пропадает интернет и тд)
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