Сделать иллюстративный сайт

Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок209 просмотров
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Требуется сделать одностраничный иллюстративный сайт-портфолио c 5тью блоками, тз обговаривается с выбранным исполнителем.

Просьба не беспокоить тех кто работает по предоплате. Также прошу проигнорировать данный проект тех у кого постоянно болит голова, пропадает интернет и тд) 

7 лет назад
natmirka
35 летБолгария
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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