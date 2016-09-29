Изменить шаблон внутренней страницы сайта на Битрикс, согласно макета и добавить функционал из ТЗ в админку, чтобы была возможность делать такие страницы самостоятельно сайт promotechno.ru Сумма 5000р Оплата только по безопасной сделке Присылайте отклик если условия устраивают
Необходимо создать лендинг, используя представленный мокап.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика: аутсорсинг по охране труда
Сроки: 02 октября
Стоимость: 3000 рублей
При отписке присылайте пожалуйста ссылки аналогичные проекты (желательно)
Все подробности обудим с кандидатом
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