Создание дизайна для сайта с услугами защиты от фишинга

Вот, что-то похожее я хочу сделать по конструкции ленда - http://dinero.ru/

Далее, как я себе это представляю у нас. Во вложении.

С цветовой гаммой не могу определиться. Если мы будем использовать 3 цвета – черный, белый и немного красного, не будет ли это слишком агресивно?

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Я тут готов участвовать всеми руками и ногами в создании.

Чтобы было и быстрее и дешевле.