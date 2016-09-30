Редизайн сайта (офтальмологическая клиника)

Есть сайт, нужно сделать редизайн.

Прикладываю скриншот.

Список, что нужно изменить:

1. Поменять логотип (новый логотип прикладываю, выбрать из представленных вариантов на ваш выбор).

2. Поменять цветовую гамму сайта в соответствии с цветами логотипа.

3. Изменения в шапке:

3.1. Новая картинка (прикладываю),

3.2. Разместить телефон в правой части шапки (крупно, заметно) с текстовой ссылкой "Online запись".

3.3. Города - "Владивосток" и "Южно-Сахалинск" в виде текстовых ссылок,

3.4. Возможность переключиться на другой язык (три языка - русский, английский, китайский).

В шапке, где размещать лого и картинку - по центру или слева, на выбор дизайнера.

4. В левом меню - первые два пункта убрать.

5. Центральная часть:

5.1. Убрать заголовок "Лазерная коррекция зрения на ..." - оставить только "Наши услуги".

5.2. Баннер верхний убрать.

6. Правая колонка:

6.1. Сделать баннер (акции),

6.2. Баннер-переход на контакты во Владивостоке,

6.2. Баннер-переход на контакты в Южно-Сахалинске

6.3. Телефон со ссылкой на онлайн запись убрать (они переехали в шапку).

7. Подвал:

7.1. Инстаграмм убрать, вместо него - лицензию (сдвинуть с середины влево).

7.2. Добавить надпись о запрещении копирования материалов.

Все остальное без изменений.

Сообщите цену, сроки. Желательно сделать за 1 день.