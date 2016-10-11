Необходимо нарисовать дизайн лендинга. Тематика: Лидогенерация. Срок - до 8.10.16 года Стоимость - 2500 руб. Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали с подобной тематикой. Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. Подробности обсудим с кандидатами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна разработка дизайна сайта агенства недвижимости. Дизайн нужно делать под адаптивную верстку. В ответах оставляйте сроки и цены. Подробное ТЗ отправлю выбраным кандидатам.
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