Редизайн страницы оформления покупки

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок187 просмотров
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На сайте нужно повысить юзабилити и в целом внешний вид странички продажи продукта.

Помимо вёрстки, потребуется перерисовка кнопок и некоторых элементов.

Обязательно соблюдение стилистики всего сайта! Та же цветовая палитра, те же стили, и т.п.

Адрес сайта: http://www.botmasterlabs.net/

Скриншот странички прикреплён к Проекту.

Только для опытных исполнителей с высокой репутацией.

7 лет назад
botmaster
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
annades
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$30
1 день
Всё хорошо, работа оперативная, чётко по ТЗ.
100% рекомендую!!! Хороший заказчик, оплата вовремя, связь отличная!!!!!
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