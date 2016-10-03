Редизайн страницы оформления покупки

На сайте нужно повысить юзабилити и в целом внешний вид странички продажи продукта.

Помимо вёрстки, потребуется перерисовка кнопок и некоторых элементов.

Обязательно соблюдение стилистики всего сайта! Та же цветовая палитра, те же стили, и т.п.

Адрес сайта: http://www.botmasterlabs.net/

Скриншот странички прикреплён к Проекту.

Только для опытных исполнителей с высокой репутацией.