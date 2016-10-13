Обработка фотографий для сайта, ретушь

Дизайн сайтовЗавершен12 заявок262 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Обработать 33 фотографии, 6 из них с ретушью 

Пример обработки прилагаю 

Пример ретушь - гладкий металл в каталоге прилагаю, так же все 6 деталей для ретуширования 

50 рублей за обработку фото + ретушь по согласованию 

7 лет назад
mgf-sd
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
TarasGavrilyuk
Тарас 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
7 лет назад
$40
2 дня
Отлично со всем справился, предложил свои решения, сделал то что нужно Будем обращаться еще К "тупым" вопросам заказчика относится терпимо, что сильно облегчает понимание. 5 из 5
Дмитрий отличный заказчик. Всегда был на связи. Своевременно оплачивал все чеки. Рекомендую к сотрудничеству...
  • Похожие заказы

  • Дизайн лендинга

    Требуется дизайн сайта по продаже автоматических ворот. По типу вот этого http://odee.ru/vorota/ Будут некоторые отличия, но не принципиальные. Указывайте сроки и цену.

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов70 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужна разработка дизайна сайта

    Здравствуйте. Нужно разработать, дизайн сайта. Схему главной страницы прикрепляю. Хочется увидеть дизайн сайта похожий на http://aquamarin.vn.ua/ Оставляйте предложения.

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание лэндинга (без дизайна).

    [b]Добрыйдень![/b]  Необходимо сделать заточенный подпродвижение Лэндинг.  Дизайн лэндинга есть. Landing page должен быть подготовлен к SEO продвижениюпо всем правилам: 1. Верстка адаптивная, HTML5, CSS3; JS, кроссбраузерная, валидная; 2. Сайт должен быстро загружаться; 3. Description; 4. URL-адреса; 5. Внутренняя навигация \ внутренняя перелинковка; 6. ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо сделать редизайн сайта

    Добрый день, хотелось бы поработать с вами. Необходимо сделать редизайн сайта, архив приложил. Редизайн должен учитывать следующие дополнения: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xrpdVEBLBp4pGAgwo27rf9c4fjLIv4nmrvs4DlCYU2Y/edit#gid=0 [b]Так же нужно отрисовать 4 версии адаптации сайта[/b] Текущий дизайн сайта подгрузил к проекту.

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужно сделать дизайн лендинга

    $39

    Тема лендинга: стратегический коучинг (ниша: коуч, бизнес тренер, консультант) Срок: до 30.09.2016 18-00 мск Тем, кто уже работал с такой темой будет отдаваться приоритет при выборе кандидата. Также указывайте примеры своих работ при отклике на проект. Остальные подробности только ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта школы английского языка (сайт-визитка)

    $150

    Доброго времени суток! Нужен дизайн сайта школы английского языка. Целевая аудитория: школьники, студенты, взрослые. Структура сайта стандартная, двухколоночная: шапка, сайдбар слева. Область деятельности: Изучение языков (английский, немецкий, французский, китайский, итальянский ). Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ(ГИА), выдача сертификатов. Цена, качество, доступность, результат, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад