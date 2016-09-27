Нужна разработка дизайна сайта

Дизайн сайтовЗакрыт36 заявок246 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно разработать, дизайн сайта. Схему главной страницы прикрепляю.

Хочется увидеть дизайн сайта похожий на http://aquamarin.vn.ua/

Оставляйте предложения.

7 лет назад
MERR
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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