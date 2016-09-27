Нужна разработка дизайна сайта

Тема лендинга: стратегический коучинг (ниша: коуч, бизнес тренер, консультант) Срок: до 30.09.2016 18-00 мск Тем, кто уже работал с такой темой будет отдаваться приоритет при выборе кандидата. Также указывайте примеры своих работ при отклике на проект. Остальные подробности только ...