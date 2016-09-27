Создание лэндинга (без дизайна).

Добрыйдень!

Необходимо сделать заточенный подпродвижение Лэндинг.

Дизайн лэндинга есть.

Landing page должен быть подготовлен к SEO продвижениюпо всем правилам:

1. Верстка адаптивная, HTML5, CSS3; JS, кроссбраузерная, валидная;

2. Сайт должен быстро загружаться;

3. Description;

4. URL-адреса;

5. Внутренняя навигация \ внутренняя перелинковка;

6. Корректный тег ALT для изображений;

7. Корректное разграничение тегами заголовков (H1-H6);

8. Robots.txt;

9. XML и HTML карта сайта (Sitemap);

10. Микроразметка;

11. Регистрация в сервисах инструментов для вебмастеров;

12. Google Analytics и Яндекс Метрика;

13. Семантическое ядро;

14. Защита сайта;

15. SEO плагин;

16. Регистрация сайта в «белых» каталогах;

Настроены на долгосрочную работу,ищем профессионалов.

Сейчас необходимо сделать около 8интернет проектов.

От вас:- профессионализм и опыт работы поданному направлению;

- всегда быть на связи (Skype илиE mail) – это для общения по проекту;

- иметь мобильную связь для первоначального общения (можно программы Viber или Whats App);

- работать до утверждения заказа клиентом, а не на «отвали»;

- спокойно относиться к правкам и замечаниям;

- отчетность и согласование с клиентом по каждому этапу работы;