Требуется перерисовать шапку сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доделать сайт на wordpress, немного переделать первую страницу, отредактировать меню, упорядочить информацию и сделать изображения в одной стилистике.
Просьба , кто просит предоплату , не писать !
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