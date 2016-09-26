Требуется перерисовать шапку сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать дизайн сайта
Сайт нашей компании уже существует, но мы разрабатываем новый (ссылки на сайт по желанию)
Есть определенный корпоративный стиль - минимализм и простота
Цвета утверждены
Прототип сайта уже есть , нужен человек который прорисует.
В стиле плоского дизайна - flat 2.0
[table]Дизайн сайтаНужно разработать дизайн сайта Сайт нашей компании уже существует, но мы разрабатываем новый (ссылки на сайт по желанию) Есть определенные корпоративный стиль - минимализм и простота Цвета утверждены Прототип сайта уже есть , нужен человек который прорисует. В стиле плоского дизайна - flat 2.0[/table]
[table]Дизайн сайтаНужно разработать дизайн сайта Сайт нашей компании уже существует, но мы разрабатываем новый (ссылки на сайт по желанию) Есть определенные корпоративный стиль - минимализм и простота Цвета утверждены Прототип сайта уже есть , нужен человек который прорисует. В стиле плоского дизайна - flat 2.0[/table]
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