Нужно разработать дизайн сайта

Сайт нашей компании уже существует, но мы разрабатываем новый (ссылки на сайт по желанию)

Есть определенный корпоративный стиль - минимализм и простота

Цвета утверждены

Прототип сайта уже есть , нужен человек который прорисует.

В стиле плоского дизайна - flat 2.0

[table]Дизайн сайтаНужно разработать дизайн сайта Сайт нашей компании уже существует, но мы разрабатываем новый (ссылки на сайт по желанию) Есть определенные корпоративный стиль - минимализм и простота Цвета утверждены Прототип сайта уже есть , нужен человек который прорисует. В стиле плоского дизайна - flat 2.0[/table]

[table]Дизайн сайтаНужно разработать дизайн сайта Сайт нашей компании уже существует, но мы разрабатываем новый (ссылки на сайт по желанию) Есть определенные корпоративный стиль - минимализм и простота Цвета утверждены Прототип сайта уже есть , нужен человек который прорисует. В стиле плоского дизайна - flat 2.0[/table]