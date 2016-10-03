Срисовать дизайн сайта

$625
Дизайн сайтовЗавершен29 заявок578 просмотров
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Нужно срисовать дизайн сайта (csgofast.com) - сохранив структуру, но используя другую цветовую гамму и фирменный стиль. 

Должны быть абсолютно все страницы, так же нужен собственный логотип. Срок исполнения 1 неделя, бюджет ~40 000 рублей или 625$. 

Лишь одно условие для исполнителей - знание азартной тематики, если в Вашем портфолио отсутствуют азартные сайты, просьба не беспокоить.

Дизайн сайта
7 лет назад
dubowitzsky
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Juicy-ART
28 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
7 лет назад
$600
5 дней
Заказ выполнен в срок, получил красивый дизайн за свои деньги.
Понравилось работать с Алексеем.Рекомендую работать с ним.
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