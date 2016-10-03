Требуется перерисовать шапку сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно срисовать дизайн сайта (csgofast.com) - сохранив структуру, но используя другую цветовую гамму и фирменный стиль.
Должны быть абсолютно все страницы, так же нужен собственный логотип. Срок исполнения 1 неделя, бюджет ~40 000 рублей или 625$.
Лишь одно условие для исполнителей - знание азартной тематики, если в Вашем портфолио отсутствуют азартные сайты, просьба не беспокоить.
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