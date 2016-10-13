Разработка дизайна сайта

$200
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок964 просмотра
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#1$200

Требуется дизайн главной и внутренних страниц + адаптив. 

Профиль организации типография – флексографическая печать, печать этикеток.

ТЗ в файле 

7 лет назад
panteleeyy
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Победитель конкурса
Spencer1
Дмитрий 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 лет назад
#1
Работа была сделана качественно и в срок. Рекомендую !
Только положительные эмоции. Рекомендую как ответственного заказчика.
Заявки фрилансеров
Spencer1
Дмитрий 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 лет назад
#1
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