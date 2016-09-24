Создать логотип и дизайн страниц для сайта

Необходимо нарисовать логотип и сайт для организации найма персонала и путешествий заграницей

В дизайне применять сетку и элементы библиотеки materialize

Основные направления деятельности:

Подмена (подбор кандидата или команды на должность или специализацию работника на время учебы, болезни, декрета, отпуска и т.д.)

Подработка (организация поиска дополнительной работы без трудоустройства)

Работа со студентами (поиск, подготовка и трудоустрой студентов последних лет обучения, а также поиск места для получения опыта работы для студентов по специальностям)

Видео резюме

Организация видеоконференции с работодателем

Работа с психологом

Сбор информации о здоровье

Сбор информации с прошлых мест работы

Сбор информации о судимости кандидата

Программа изучения иностранных языков

Помощь в оформлении визы

Помощь в оформлении билетов

Бронь отелей

Арена авто

Поиск жилья

Организация туров по поиску работы в Европе, США, а также странах Латинской Америке