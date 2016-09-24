Создать логотип и дизайн страниц для сайта

Быстро нарисовать 3-4 простеньких страницы сайта, подготовить к вёрстке. Имеется эскиз, готовый логотип, пожелания заказчика. ОБЯЗАТЕЛЬНО Москва, хотелось бы встретиться и всё обсудить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать логотип и сайт для организации найма персонала и путешествий заграницей
В дизайне применять сетку и элементы библиотеки materialize
Основные направления деятельности:
Подмена (подбор кандидата или команды на должность или специализацию работника на время учебы, болезни, декрета, отпуска и т.д.)
Подработка (организация поиска дополнительной работы без трудоустройства)
Работа со студентами (поиск, подготовка и трудоустрой студентов последних лет обучения, а также поиск места для получения опыта работы для студентов по специальностям)
Видео резюме
Организация видеоконференции с работодателем
Работа с психологом
Сбор информации о здоровье
Сбор информации с прошлых мест работы
Сбор информации о судимости кандидата
Программа изучения иностранных языков
Помощь в оформлении визы
Помощь в оформлении билетов
Бронь отелей
Арена авто
Поиск жилья
Организация туров по поиску работы в Европе, США, а также странах Латинской Америке
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