Web-design. Несколько простых страниц. Только Москва!

$80
Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок304 просмотра
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Быстро нарисовать 3-4 простеньких страницы сайта, подготовить к вёрстке. Имеется эскиз, готовый логотип, пожелания заказчика. ОБЯЗАТЕЛЬНО Москва, хотелось бы встретиться и всё обсудить.

7 лет назад
YZagorskiy
Ярослав 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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