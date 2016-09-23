Есть доп страница сайта http://discont-tury.ru/country.html?1 Нужно сделать сделать страницу удобной для чтения текстовой информации (возможно поменять фон и шрифт, цвет шрифта и проч) Сделать, например, серым фон и цвет шрифта черным Элементы сайта менять не нужно (кнопки, формы ...
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В компанию, производителю пластиковых окон, требуется дизайнер интерфейсов.
Претендентам на вакансию предлагается разработать интерфейс страницы про фасадное остекление для сайта plastika-okon.ru. Текст https://docs.google.com/document/d/1o0D4a5t7cicMLJm03-n7IyjDwvtwpl1M3p2qBVdr4bM/edit?usp=sharing
Для разделения главных и второстепенных элементов - текстовые блоки можно менять местами.
Нужна хорошая верстка, которая направляет взгляд читателя и концентрирует его внимание на главном.
Цветовая гамма: корпоративные цвета
Шрифт: Din Text Pro
Левую колонку для блока с меню можно не использовать в макете.
Контент не скрываем в модальные окна и табы.
Тестовое задание не оплачивается.
Как понять, что вы подходите? Приступайте к тестовому заданию и отправляйте результат вашей работы.
Что делает дизайнер в компании Пластика ОКОН
Дизайнер создаёт лендинги, новые страницы для сайта, анализирует статистику, строит и проверяет гипотезы по увеличению конверсии сайтов. Дизайнер одновременно работает над одним проектом в активной стадии. Работает в команде руководителем отдела рекламы, программистом и веб-аналитиком.
Базовые требования
Разыскиваем логика с художественным вкусом, для которого дизайн сайтов — это решение задач и в первую очередь проектирование, а во вторую — оформление. Он укладывается в срок без напоминаний. Внимателен к мелочам. Грамотно говорит и пишет по-русски. Аккуратно оформляет результаты. Не делает ошибки по невнимательности.
Погружается в детали. Он думает о пользе. Предлагает улучшения. Не боится отказа и критики. Умеет творчески решать
проблемы. Честный. Открытый. Самостоятельный: можно отдать задачу и забыть. Он умеет вытягивать из людей информацию и превращает ее впродукт, которым удобно пользоваться. Без проблем сможет подтвердить свои
утверждения в Visual Website Optimizer и схожие с ним. Владеет Axure и ему подобными. Готов нарисовать макет в Фотошопе. Для него каждый пиксель имеет значение.
Он знает наизусть Ководство и советы Горбунова. Рисует отличные кнопки и формочки. Знает, как сделать легкий и информационный дизайн.
В процессе проектирования документирует ход рассуждений.
Работа в студии или агентстве, техническое образование, опыт управления дизайнерами — это плюс.
Знания и навыки
Основы типографики и вёрстки страниц;
Основы проектирования интерфейсов и представления информации;
Основы техдизайна, разбирается в бликах, рефлексах, тенях, рисует «вкусные» кнопки и т. д.
Умеет представить продукт, показать пользу и убедить читателя купить;
Имеет опыт в создании лендингов и сайтов услуг,знает особенности их проектирования.
Чем занимается
- Составляет грамотное понимание задачи;
- Разрабатывает структуру сайта и структуру его отдельных страниц;
- Подбирает и ретуширует изображения;
- Разрабатывает прототипы;
- Собирает и оформляет макеты;
- Представляет и защищает макеты перед руководителем отдела рекламы, веб-аналитиком;
- Ставит задания верстальщикам и программистам, контролирует реализацию.
Оплата
Сначала испытательный срок 2 месяца - узнаем и проверим друг друга. Вы сможете заранее понять, нравится ли работать с нами, а мы увидим вас в деле. На время испытательного срока - оклад 150 000 рублей. После испытательного срока - 200 000 рублей в месяц.
Если вам интересна работа на фрилансе, то оплата работы сдельная.
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