Нужно сделать дизайн сайта, ТЗ в приложение

Нужно сделать качественный и красивый дизайн сайта, ТЗ в приложение, пожалуйста сначала прочитайте ТЗ потом пишите Ваше предложение с указанием цены.

Тематика: инвестиционные проекты(HYIP).

Обратите внимание приложены примеры сайтов, если вы не готовы делать такого же качества и такие же красивые дизайны, не тратьте своё и мое время.