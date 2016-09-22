Дизайн мобильной версии сайта

Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок232 просмотра
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Необходимо разработать дизайн мобильной версии сайта по готовой структуре mgd.kandagar.com/

От вас ждем примеры работ. сроки и стоимость.

7 лет назад
guest_14745366225378
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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