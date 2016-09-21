Нужны адаптивные макеты под размер 320, 768, есть psd на 1280

Есть макеты страниц сайта под размер 1280, нужно оперативно сделать каждый макет под размер 320, 768. Во вложении пример макета главной страницы. Всего до разных 10 макетов. Называйте сроки и цены, ссылки на подобные работы.

P.S. Нужно не просто подогнать под другой размер, а изменить навигацию для телефона и планшета.

PP.S. оба дополнительных размера я считаю, как один макет, цену указывайте с учетом этого.