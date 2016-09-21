Нужны адаптивные макеты под размер 320, 768, есть psd на 1280

Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок485 просмотров
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Есть макеты страниц сайта под размер 1280, нужно оперативно сделать каждый макет под размер 320, 768. Во вложении пример макета главной страницы.  Всего до разных 10 макетов. Называйте сроки и цены, ссылки на подобные работы.

P.S. Нужно не просто подогнать под другой размер, а изменить навигацию для телефона и планшета.

PP.S. оба дополнительных размера я считаю, как один макет, цену указывайте с учетом этого.

7 лет назад
INTARSIYA
Анна 
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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