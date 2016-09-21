Необходимо отрисовать дизайн 5-7 ТОВАРНЫХ одностраничников, по одному товару на одностраничник. Необходима только отрисовка дизайна, прототип а также контент (тексты+фото) которые ложатся в основу дизайна предоставляем. Большое предпочтение тем, кто уже делал товарные одностраничники, так ...
Нужны адаптивные макеты под размер 320, 768, есть psd на 1280
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть макеты страниц сайта под размер 1280, нужно оперативно сделать каждый макет под размер 320, 768. Во вложении пример макета главной страницы. Всего до разных 10 макетов. Называйте сроки и цены, ссылки на подобные работы.
P.S. Нужно не просто подогнать под другой размер, а изменить навигацию для телефона и планшета.
PP.S. оба дополнительных размера я считаю, как один макет, цену указывайте с учетом этого.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт7 лет назад
нужно создать электронную рассылку по тех. требованиям http://advert.subscribe.ru/ru/advertformat/optin/ Рассылка буддет осуществляться из сервиса sendsay.ru Готовы заполнить ТЗ Оплата желательна после утверждения дизайна.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $300
Разработать новый дизайн для сайта в области полиграфии с простой и удобной навигациейДизайн сайтов62 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Всем добрый день. Есть вот такая страница https://make.travel/ru/excursions/68 Делали сами и упор был на удобство и лаконичность. После завершения стало понятно что нужно сделать страницу повеселее, так как выглядит скучно. Задача поменять расцветку и сделать страницу более эстетичной. Конкретных пожеланий ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Интересует прорисовать дизайн калькулятора серверов. Кто сможет?Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
Разработать дизайн главной страницы, на основе цветов логотипа и нравившихся сайтов. Каталога товаров на этом сайте нет! Прошу указывать адекватные цены, автоматические заявки отклоняются сразу! Сайты: [url=http://www.shatura.com/]www.shatura.com/[/url] [url=http://siti-mebel.ru/]siti-mebel.ru/[/url]Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется оформление главной страницы сайта знакомств. Только изображения, верстка не нужна. В качестве образца использовать http://lingualeo.com/ru, но рисунки желательно сделать менее схематичными и более привлекательными. Рассмотрим любые дизайнерские решения (с привязкой к логике пролистывания экранов ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте, нужен дизайн ресторана, главная, меню (категория), мобильная версия предпочтения тем дизайнерам, у кого есть опытДизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $93
Браузерный и Адаптивный дизайн сделать задание в приложение бюджет 6000 рублей сроки до 3-4 днейДизайн сайтов12 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сделать современный дизайн трех писем для email рассылкиДизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад