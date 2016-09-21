Создание электронной рассылки

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки125 просмотров
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нужно создать электронную рассылку по тех. требованиям http://advert.subscribe.ru/ru/advertformat/optin/

Рассылка буддет осуществляться из сервиса sendsay.ru

Готовы заполнить ТЗ

Оплата желательна после утверждения дизайна.

7 лет назад
ker9supe
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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