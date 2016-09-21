Оформить страницу

Дизайн 4 страниц интернет-магазина кондитерской: главная (стр. презентация), карточка товара, страница категории (список товаров), страница регистрации пользователя. На каждую страницу есть прототип и подробное ТЗ. Срок: 4-5 дней. Цена: 5000 руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем добрый день.
Есть вот такая страница
https://make.travel/ru/excursions/68
Делали сами и упор был на удобство и лаконичность. После завершения стало понятно что нужно сделать страницу повеселее, так как выглядит скучно.
Задача поменять расцветку и сделать страницу более эстетичной.
Конкретных пожеланий давать не буду чтобы не ограничивать вашу фантазию.
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