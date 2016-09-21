Оформить страницу

$50
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки704 просмотра
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#1$50

Всем добрый день.

Есть вот такая страница 

https://make.travel/ru/excursions/68

Делали сами и упор был на удобство и лаконичность. После завершения стало понятно что нужно сделать страницу повеселее, так как выглядит скучно.

Задача поменять расцветку и сделать страницу более эстетичной.

Конкретных пожеланий давать не буду чтобы не ограничивать вашу фантазию. 

7 лет назад
Jargal
Жаргал 
39 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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