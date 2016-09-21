Оформить страницу

# 1 — $ 50

Всем добрый день.

Есть вот такая страница

https://make.travel/ru/excursions/68

Делали сами и упор был на удобство и лаконичность. После завершения стало понятно что нужно сделать страницу повеселее, так как выглядит скучно.

Задача поменять расцветку и сделать страницу более эстетичной.

Конкретных пожеланий давать не буду чтобы не ограничивать вашу фантазию.