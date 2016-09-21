Корректировки дизайна промо-сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка112 просмотров
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Задачи:

- корректировки внутренних страниц сайта

- срок исполнения 1 рабочий день

- на время работы быть на связи в скайпе с 10 до 19 по мск.

7 лет назад
Arquenl2
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
PSDzavr
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$100
1 день
Сергей сделал все быстро и качественно, клиент остался доволен результатом, все предложенные решения по правкам были креативными и к месту. Заказчик в моем лице тоже доволен :)
Чёткое ТЗ, быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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