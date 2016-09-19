Красочный дизайн игрового сайта

Требуется нарисовать красочный адаптивный дизайн игрового сайта.

Подробности при переписке, тут напишу основное по функционалу.

1. Сайт стандартный - шапка, сайдбары по бокам, контентная часть и футер.

2. За каркасом сайта красочный фон. Можно коллажировать что-то готовое, подобрать изображения удачно, рисовать с нуля совсем не обязательно.

3. Функционал сайта абсолютно примитивен - статьи, новости игрового мира, ничего нестандартного или требующего подключение сложных модулей.

Это функционал главной. Понадобится еще внутряк - тоже по стандарту (для новостей, статей) и карточка героя.

Дизайн под три устройства - ПК, планшет, смартфон.

Кого не устраивает ценник, проходим мимо.