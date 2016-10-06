Дизайн для лендинга (ремонт деревянных домов)

Интересный проект, чёткая задача, быстрая оплата. Проект был довольно ёмкий, было проработано много деталей. С Алексеем было легко сотрудничать - тактичный и грамотный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству! и сам буду не против поработать над проектами Алексея!