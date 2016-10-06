Дизайн для лендинга (ремонт деревянных домов)

Дизайн сайтовЗавершен33 заявки387 просмотров
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Нужен дизайн для лендинга по ремонту и реконструкции деревянных домов.

Можете предложить верстку в комплекте - очень хорошо.

ТЗ в прицепе.

UPD. Адаптивный дизайн

7 лет назад
mngooll
46 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Vasiled
34 годаТаиланд
11 лет в сервисе
Был
20 часов назад
7 лет назад
$170
3 дня
Рад был познакомиться с Василием. Профессиональная работа как дизайнера, отличная коммуникация, учет всех правок и комментариев, соблюдение сроков. Спасибо за хорошо реализованное ТЗ
Интересный проект, чёткая задача, быстрая оплата. Проект был довольно ёмкий, было проработано много деталей. С Алексеем было легко сотрудничать - тактичный и грамотный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству! и сам буду не против поработать над проектами Алексея!
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