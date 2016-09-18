Web дизайн сайта (голый HTML/PHP)

Есть работающий прототип сайта, написанный на PHP/HTML (без использования каких либо шаблонов/фреймворков)

Около 10ти страниц

Заходите, регистрируйтесь, щупайте ;-)

https://thedealer.club/login.php

Хотелось бы без сильного изменения структуры сайта сделать ему простой и красивый дизайн.

Поэтому ищется хардкорный исполнитель, способный создать сайт в текстовом редакторе.

Требования к дизайну:

– Полноцветный,

– Простой и плоский (без использования теней и т.п.)

– Одинаковый как для мобильного так и для десктопного отображения.

– Быстрый и легкий (в идеале без использования картинок вообще)

– Легко копируемый/изменяемый без использования дополнительных инструментов