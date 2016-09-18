Дизайн корзины virtuemart

Работа над дизайном страниц категорий и товаров на сайте для улучшения восприятия информации посетителями сайта. Требуется изменить оформление для представления в лучшем виде. Разбиение информации на блоки и оформление в виде лендинга, для того чтобы ...
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Необходимо изменить стандартный шаблон корзины. Также сделать его под мобильные устройства.
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