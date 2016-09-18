Работа над дизайном страниц категорий и товаров на сайте

Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок254 просмотра
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Работа над дизайном страниц категорий и товаров на сайте для улучшения восприятия информации посетителями сайта. Требуется изменить оформление для представления в лучшем виде. Разбиение информации на блоки и оформление в виде лендинга, для того чтобы страницы не выглядели нагроможденными текстом.

Страницы:

http://capmex.ru/kupit-vorota-sektsionnye.html

http://capmex.ru/kupit-vorota-otkatnye.html

http://capmex.ru/kupit-vorota-rulonnye.html

http://capmex.ru/kupit-vorota-raspashnye.html

http://capmex.ru/kupit-komplekty-svoimi-rukami.html

http://capmex.ru/kupit-avtomaticheskiy-shlagbaum-vo-dvor.html

http://capmex.ru/kupit-rolstavni-tsena.html

http://capmex.ru/kupit-turnikety-tsena.html

http://capmex.ru/kupit-protivopozharnye-dvery-tsena.html

http://capmex.ru/kupit-dveri-vhodnye-tsena.html

http://capmex.ru/kupit-avtomatika-dlya-raspashnyh-vorot.html

http://capmex.ru/kupit-avtomatika-dlya-otkatnyh-vorot.html

http://capmex.ru/kupit-avtomatika-dlya-sektsyonnyh-vorot.html

7 лет назад
dimarodin
Дмитрий 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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