Срочно нужен web дизайнер

Нарисовать дизайн лендинга. Тематика: медицина. Сроки: два-три дня. Приоритет отдаю исполнителю, который уже работал с данной тематикой. Все подробности проекта обсудим с кандидатами. Прикрепляйте примеры своих работ в сообщении на проект.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем дизайнера, который может посвятить проектам максимальное рабочее время (иногда выходные). Работы очень много, фактически поток. В ответе на работу напишите свои цены, пожалуйста на следующие проекты - баннер, окно приложения, лого-иконка приложения. Без указания хотя бы примерных цен - кандидат не рассматривается. Работать нужно будет быстро, все проекты срочные. Спасибо за внимание! Принимаются заявки только от украинских исполнителей.
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