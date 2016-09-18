Срочно нужен web дизайнер

Ищем дизайнера, который может посвятить проектам максимальное рабочее время (иногда выходные). Работы очень много, фактически поток. В ответе на работу напишите свои цены, пожалуйста на следующие проекты - баннер, окно приложения, лого-иконка приложения. Без указания хотя бы примерных цен - кандидат не рассматривается. Работать нужно будет быстро, все проекты срочные. Спасибо за внимание! Принимаются заявки только от украинских исполнителей.