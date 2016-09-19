Дизайн главной страницы

Примерный прототип сайта во вложении, в прототипе отсутствует раздел с тестом, скину при переговорах. Логотип есть 1) Разрабатывать дизайн нужно по bootstrap 12 сеток 2) Дизайн должен быть с интересными, запоминающимися элементами 3) Со вкусом Не нужно просто копировать ...