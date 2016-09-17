Дизайн для группы ВК

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок222 просмотра
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Нужен человек, который сможет профессионально сделать аватар для группы ВК. Также картинки "Ставка прошла", "Ставка не прошла", "Платный прогноз". Тема: ставки на спорт

7 лет назад
AlexMuller
Александр 
28 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
weblines
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$10
1 день
Спасибо Роману! Все сделал качественно и в сроки. Рекомендую!
Приятно было работать с Александром. Рекомендую.
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