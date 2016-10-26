Редизайн медицинского сайта

Нужен дизайн нового сайта сети отелей ТЗ прилагается! Хотелось бы видеть примеры похожих работ! Жду ваших заявок!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо сделать редизайн для существующего проекта.
Сайт - информационник, тематика - медицина.
Нужны:
морда
категория
страница статьи
страница вопрос/ответ
алфавитный справочник болезней
график прививок
форма входа/регистрации
... может еще чего забыл.
Урл проекта дам в личку.
Вместе с ценовым предложением обязательно давайте ссылку на портфолио, без него заявка не рассматривается.
Студии мимо, работаю напрямую с фрилансерами.
ВНИМАНИЕ: крайне желателен опыт работы с ИНФОРМАЦИОННЫМИ сайтами, рассчитанными под работу с РСЯ и другими партнерскими сетями. Предпочтение будет отдаваться фрилансерам, у которых в портфолио есть подобные проекты.
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