Редизайн медицинского сайта

Добрый день!

Необходимо сделать редизайн для существующего проекта.

Сайт - информационник, тематика - медицина.

Нужны:

морда

категория

страница статьи

страница вопрос/ответ

алфавитный справочник болезней

график прививок

форма входа/регистрации

... может еще чего забыл.

Урл проекта дам в личку.

Вместе с ценовым предложением обязательно давайте ссылку на портфолио, без него заявка не рассматривается.

Студии мимо, работаю напрямую с фрилансерами.

ВНИМАНИЕ: крайне желателен опыт работы с ИНФОРМАЦИОННЫМИ сайтами, рассчитанными под работу с РСЯ и другими партнерскими сетями. Предпочтение будет отдаваться фрилансерам, у которых в портфолио есть подобные проекты.