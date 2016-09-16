Дизайн сайта Мурманской страусиной фермы

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Требуется разработка дизайна сайта "Мурманской страусиной фермы".

Ферма продвигает три направления:

1. Туристический объект (турбаза, аренда беседок, детские праздники, экскурсии);

2. Экоферма (продукция собственного производства);

3. Фермерский интернет магазин (объединение фермеров для продажи сельскохозяйственной продукции).

Эти концепции должны объединяться в один фирменный стиль (Фирменный стиль есть у Экофермы, от этого стиля будем делать два остальные).

Дизайны страниц должны отвечать требованиям юзабилити и должны учитывать общую концепцию и возможность движения от одного направления в другое.

От исполнителя жду:

1. Цену дизайна главной страницы,

2. Цену дизайна страницу вложений,

3. Цену на корректировки (корректировать прийдётся много).

4. Портфолио

В ЛС не писать, напишу сам. Подробное ТЗ будет предоставлено.

Всем спасибо!

Дизайн сайта
7 лет назад
Mihail1802
Михаил 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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