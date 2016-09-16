Дизайн сайта Мурманской страусиной фермы

Мобильная версия сайта по продаже билетов. Требуется сделать одну из страниц. ТЗ во вложении, цвета на Ваш вкус.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка дизайна сайта "Мурманской страусиной фермы".
Ферма продвигает три направления:
1. Туристический объект (турбаза, аренда беседок, детские праздники, экскурсии);
2. Экоферма (продукция собственного производства);
3. Фермерский интернет магазин (объединение фермеров для продажи сельскохозяйственной продукции).
Эти концепции должны объединяться в один фирменный стиль (Фирменный стиль есть у Экофермы, от этого стиля будем делать два остальные).
Дизайны страниц должны отвечать требованиям юзабилити и должны учитывать общую концепцию и возможность движения от одного направления в другое.
От исполнителя жду:
1. Цену дизайна главной страницы,
2. Цену дизайна страницу вложений,
3. Цену на корректировки (корректировать прийдётся много).
4. Портфолио
В ЛС не писать, напишу сам. Подробное ТЗ будет предоставлено.
Всем спасибо!
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