Дизайн страницы мобильной версии сайта

$4
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок170 просмотров
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Мобильная версия сайта по продаже билетов. Требуется сделать одну из страниц.  ТЗ во

вложении, цвета на Ваш вкус.

7 лет назад
sapsan1
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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