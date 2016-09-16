Дизайн страницы мобильной версии сайта

Нужно разработать: аватарку ВК + левый блок для ВК + небольшая страница меню + 2 баннера-картинки для рекламной записи. Кратко чем занимаемся: доставляем подарки, состав которых до конца не известен даже дарителю. Там есть букет цветов, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мобильная версия сайта по продаже билетов. Требуется сделать одну из страниц. ТЗ во
вложении, цвета на Ваш вкус.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Сайт на Модекс. Нужно сменить дизайн вот этой странички https://goo.gl/SX5m8b Джипег вот https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvZlBsaWxTV0RVY3M/view?usp=sharing Футер и шапка остаются + Нужен констроктор бирок/брилоков Чуть подробнее по ссылке https://docs.google.com/document/d/1n_7TQyXCqRxNwKNApPJvOfdsYL3emcYFmACE4BZo2os/edit?usp=sharing Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки. Спасибо!Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $250
Нужен дизайн сайта - интернет магазин На сайте будут продаваться книги. Требуется отрисовать 4-5 страниц. Прикладываю прототип к проекту. Дизайн должен быть адаптивен и полностью соответствовать разметке bootstrap 3. Почитать о сетке можно тут - http://bootstrap-3.ru/css.php#grid-options Имеется логотип, вышлю выбранному исполнителю. Бюджет ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется редизайн сайта по продаже оборудования по производству и упаковке сигарет. На сайте будет присутствовать много технической информации. Необходим адаптивный дизайн. Дизайн необходимо сделать по сетке bootstrap или любого удобного популярного фреймворка для облегчения верстки. ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходим интерактивный прототип в axure 1 страницы (LP)Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется дизайнер-верстальщик для доработки дизайна и верстки купленного и сверстаного дизайна на themeforest. Bootstrap 3.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
Друзья, нужна ваша помощь! Естественно, не за “спасибо”. Работа оплачивается. Мы хоть и молодой коллектив, студенты, но своих не обижаем! ;) Кто мы? Студенты и выпускники ВГИКа, МГУ, ВШЭ и других ВУЗов России, которым небезразлична судьба ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доработка дизайна лендинга Предполагается добавление 2-х новых категорий услуг, раздела с отзывами, время работы + почта и подготовка версии для мобильных и планшетов. Подробности при обсуждении проекта.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Необходимо сделать дизайн страниц на которых будет размещено коммерческое предложение в электронном виде. Логотип предоставимДизайн сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад