Сменить дизайн страницы + разработать конструктор

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок178 просмотров
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Добрый день!

Сайт на Модекс.

Нужно сменить дизайн вот этой странички https://goo.gl/SX5m8b

Джипег вот https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvZlBsaWxTV0RVY3M/view?usp=sharing

Футер и шапка остаются

+ Нужен констроктор бирок/брилоков

Чуть подробнее по ссылке https://docs.google.com/document/d/1n_7TQyXCqRxNwKNApPJvOfdsYL3emcYFmACE4BZo2os/edit?usp=sharing

Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки. Спасибо!

7 лет назад
Natalia-V
Наталья 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад