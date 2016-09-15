Сменить дизайн страницы + разработать конструктор

Друзья, нужна ваша помощь! Естественно, не за “спасибо”. Работа оплачивается. Мы хоть и молодой коллектив, студенты, но своих не обижаем! ;) Кто мы? Студенты и выпускники ВГИКа, МГУ, ВШЭ и других ВУЗов России, которым небезразлична судьба ...