Доработать сайт на Wordpress премиум теме Superlist

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки145 просмотров
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Необходимо доработать сайт на Wordpress премиум теме Superlist (в основном разобраться в документации и все верно настроить) + не большие доработки по теме. 

Более детальное описание тут: goo.gl/8jY8jd 

Необходим человек, который хорошо разбирается в Wordpress и понимает что к чему. 

WordPressСайт на WordPressPerl
7 лет назад
skarlat-klient
Андрей 
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад