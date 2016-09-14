Необходимо доработать сайт на Wordpress премиум теме Superlist (в основном разобраться в документации и все верно настроить) + не большие доработки по теме.

Более детальное описание тут: goo.gl/8jY8jd

Необходим человек, который хорошо разбирается в Wordpress и понимает что к чему.