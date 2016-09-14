ТЗ + схематика сайта во вложении Дата приема заявок до 22/09/2016 Спасибо С меня оплата + отзыв Внутренние если потребуются отдельно ( за отдельную плату )
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать сайт на Wordpress премиум теме Superlist (в основном разобраться в документации и все верно настроить) + не большие доработки по теме.
Более детальное описание тут: goo.gl/8jY8jd
Необходим человек, который хорошо разбирается в Wordpress и понимает что к чему.
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