Создать сайт для забегаловки суши

Задачи: Обработка изображений разработка баннеров, возможно инфо-графика. Для лендингов и статей. Тематика Пвх окна входные межкомнатные двери, ролеты ворота и многое другое. На данный момент нужно создать материал для 1й посадочной страницы по тематике металлопластиковые окна. Желательно что бы ...
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Нужно красиво нарисовать или скачать, переделать, (без разницы главное результат) шаблон. Нужны несколько страниц, с адресом ресторана, меню кафешки, акции, ну и еще может быть одна, две.
Желательно на простеньком движке, но функциональном и интуитивно понятном.
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