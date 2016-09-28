Нужно сделать дизайн блога на wordpress

Привет друзья.Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней.Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностью готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.Требования к дизайну:1. Минимализм рулит!2. Мобильная версия3. Хороший просмотр на широкоформатном мониторе4. По меньше PNG картинок, чтобы не весил слишком быстро5. Предусмотрены места для рекламы (контекст, баннеры, строчка)6. Верхнее и нижнее меню7. Кнопка наверх8. Постраничная навигация по статьям9. Поиск по блогу10. Форма подписки на обновления блога11. Рубрики блога12. Топ комментаторов 13. Место для счетчика посещаемости14. Копирайты15. Брендовая картинка для статей 16. Дизайн формы обратной связи17. Дизайн цитат18. Дизайн нумерованных списков19. Дизайн маркированных списков20. Дизайн аватарок по умолчанию21. Дизайн таблиц22. Хлебные крошки23. ФавиконВ статьях:- автор- дата- нормально читаемый шрифт- форма подписки в конце или там что-то другое (к примеру получить книгу)- кнопки соц.сетей- коммментарии со смайлами + кнопкой - следить за комментариямиНравится как оформлен блог http://euro-provodnik.ru. Область контента, в том числе и цветовую гамму оформить аналогично этому блогу, только дизайн шапки - рисованный.За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеровна более чем 300 учеников, которым так же нужен дизайн блога и не только.Жду ваших предложений. Спасибо!