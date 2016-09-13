Сделать из двух лиц одно на фотограмм

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Для тех, кто смотрел: как в где логика на тнт) фото даю

Для тех кто не смотрел: http://prntscr.com/chl7zc - пример

то есть наложить фото друг на друга так, чтобы были узнаваемые черты и по ним можно было угадать, кто это, но получился совершенно другой человек.

7 лет назад
romiuscenterus
Ирина 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
dzoz_valery
Валерий 
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$2
1 день
Валерий в очередной раз меня выручил, работа была очень срочная, не сложная, но достаточно странная)) Но он опять понял что я хочу увидеть и минут через 10 выдал несколько вариантов. Спасибо вам большое, обращусь к вам еще не раз. Рекомендую)
Надеюсь на следующие такие же интересные заказы. Четко сформулирована задача, с оплатой никаких проблем, рекомендую к сотрудничеству и еще раз спасибо за всё)
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