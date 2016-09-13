Сделать из двух лиц одно на фотограмм

Для тех, кто смотрел: как в где логика на тнт) фото даю

Для тех кто не смотрел: http://prntscr.com/chl7zc - пример

то есть наложить фото друг на друга так, чтобы были узнаваемые черты и по ним можно было угадать, кто это, но получился совершенно другой человек.