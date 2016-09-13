Адаптивный flat-дизайн женского сайта

Есть работающий проект сайта женской тематики. Необходимо нарисовать PSD-дизайн в теплых тонах.

Имеются функциональные описания блоков, работающий сайт. Для начала необходимо провести анализ имеющегося, возможно что-то скорректировать. Дальше совместный этап прототипирование и обертывание в дизайн.

Нам нужен лаконичный и удобный дизайн без лишних вычурных элементов. Предназначение этого дизайна обеспечить удобство работы со страницей.

Важно не только ваше желание и готовность выполнить заказ, но и готовность задать нам все вопросы, необходимые для качественной реализации проекта.

Нам нужен человек, который не просто закроет данный проект, но и будет заинтересован в его дальнейшей поддержке при необходимости.

Типовые отклики рассматриваться не будут, в отклике оставляйте стоимость разработки 1 страницы с нуля и выборку из 3-5 ваших лучших дизайнов во Flat или минималистическом дизайне.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: http://goo.gl/pF45Hl

ОТ ВАС ТРЕБУЕТСЯ:

— Опыт разработки адаптивных дизайнов;

— Работы во Flat или минимализме;

— Понимание принципов создания пользовательского интерфейса и дизайна взаимодействий;

— Наличие WebMoney или Яндекс-кошелька.

КАКИЕ ОТКЛИКИ НЕ СТОИТ ОСТАВЛЯТЬ:

— Отклики от человека оркестра (разработка сайта под ключ и тп). Нам нужен именно дизайнер.