Нарисовать 3 внутренние страницы для сайта

Добрый день Необходимо отредактировать платный шаблон WP: изменение высоты меню, колонок, цветовой схемы, убрать лишние элементы и т.д. Напишите ваши сроки, цену работы почасово и примеры работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Задача следующая: меняем дизайн сайта moscowlombard.ru
Отрисовали главную страницу. Она готова, есть исходники, шрифты и т.д.
Нужно нарисовать еще 3 внутренние страницы для сайта
Вот они:
http://moscowlombard.ru/faq/ (страница вопрос-ответ)
http://moscowlombard.ru/contacts/ (страница контактов)
http://moscowlombard.ru/legkovie-avto/ (текстовая страница)
Т.е. структура этих страниц остается такой же, как в примере. Нужно оформить эти страницы под стиль нового макета.
Вот ссылка на новый макет: https://yadi.sk/i/DtWj2vYfv6BcH
Нужно сделать в ближайшие 1-3 дня.
Оставляйте заявки и пишите цену и сроки за работу.
Спасибо.
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