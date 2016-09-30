Нарисовать 3 внутренние страницы для сайта

Дизайн сайтовЗавершен22 заявки211 просмотров
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Доброго времени суток!

Задача следующая: меняем дизайн сайта moscowlombard.ru

Отрисовали главную страницу. Она готова, есть исходники, шрифты и т.д.

Нужно нарисовать еще 3 внутренние страницы для сайта

Вот они:

http://moscowlombard.ru/faq/ (страница вопрос-ответ)

http://moscowlombard.ru/contacts/ (страница контактов)

http://moscowlombard.ru/legkovie-avto/ (текстовая страница)

Т.е. структура этих страниц остается такой же, как в примере. Нужно оформить эти страницы под стиль нового макета.

Вот ссылка на новый макет: https://yadi.sk/i/DtWj2vYfv6BcH

Нужно сделать в ближайшие 1-3 дня.

Оставляйте заявки и пишите цену и сроки за работу.

Спасибо.

7 лет назад
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад
7 лет назад
$20
2 дня
Спасибо Святославу за работу! Все сделано просто отлично, буду обращаться еще.
Понравилось работать с Дмитрием. Был интересный проект. Спасибо! Рекомендую к сотрудничеству!
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