Нарисовать 3 внутренние страницы для сайта

Доброго времени суток!

Задача следующая: меняем дизайн сайта moscowlombard.ru

Отрисовали главную страницу. Она готова, есть исходники, шрифты и т.д.

Нужно нарисовать еще 3 внутренние страницы для сайта

Вот они:

http://moscowlombard.ru/faq/ (страница вопрос-ответ)

http://moscowlombard.ru/contacts/ (страница контактов)

http://moscowlombard.ru/legkovie-avto/ (текстовая страница)

Т.е. структура этих страниц остается такой же, как в примере. Нужно оформить эти страницы под стиль нового макета.

Вот ссылка на новый макет: https://yadi.sk/i/DtWj2vYfv6BcH

Нужно сделать в ближайшие 1-3 дня.

Оставляйте заявки и пишите цену и сроки за работу.

Спасибо.